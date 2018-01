La tenista francesa Marion Bartoliha relatado el drama vivido hace unos años. La campeona de Wimbledon, retirada en 2013, en una entrevista a L’Equipe reveló sus peores momentos como tenista tras conquistar el torneo londinense.

“Sencillamente mi cuerpo no puede más”, había declarado Marion, luego de quedar eliminada del torneo de Cincinnati. A partir de aquel día, Bartoli bajó considerablemente de peso y alarmó al mundo del tenis por las imágenes que se difundieron de su nuevo físico.

La francesa, que regresa a las pistas porque necesita demostrarse que está “viva”, tuvo graves problemas de salud tras retirarse en agosto de 2013 y llegó a confesar en 2016 que tenía miedo a morir. Quizá todo venía de su relación de pareja.

“Me dejé destruir por alguien y no pensé que fuera posible. Cuando me retiré, era la más feliz del mundo. Luego conocí a mi exnovio en mayo de 2014 y todos los días me decía que estaba gorda. Veía una chica delgada en la calle y me decía: ‘Mira lo delgada y bonita que es'”, confidenció.

Y agregó: “No me ayudó. Me decepcionó. Estaba en los suelos, pero por suerte pude levantarme y encontré la alegría de vivir el día a día. Él apagaba eso”, sentenció.