Su historial habla por sí solo. Once títulos mundiales, ocho medallas de oro olímpicas, el hombre más veloz del mundo en los 100 y 200 metros llanos. Usain Bolt es leyenda. Retirado en 2017, a los 31 años, podría descansar sobre el colchón de laureles y ver cómo su mito cobra volumen año tras año. Sin embargo, el jamaiquino va detrás de otro sueño: convertirse en futbolista profesional. Pero no en cualquier lugar del planeta: anhela jugar en el Manchester United.

Y por lo mismo, en marzo próximo, patrocinado por su marca deportiva, realizará una exigente prueba con el Borussia Dortmund para demostrar que puede estar a la altura también con la pelota atada a los botines. “Eso determinará qué hago con mi carrera, de qué manera funciona. Si dicen que soy bueno y que necesito un poco de entrenamiento, lo haré”, le expresó Bolt al diario Express. Aunque el esfuerzo está orientado al club del cual es aficionado: Manchester United. ¿Le interesará a José Mourinho sumarle velocidad a su plantilla? “He mantenido conversaciones con Alex Ferguson”, se arrogó de su contacto con la leyenda de los “Diablos Rojos”. “Me esfuerzo por ser el mejor y, si tengo la oportunidad de jugar para un equipo como el Manchester United, será grato. Es uno de mis grandes sueños”, aseguró el “Rayo.

Si la velocidad es su principal virtud, ¿en qué posición en el campo de juego le puede sacar mayor provecho? “Quiero jugar de wing, pero sé que, escuchando a todo el mundo y hablando con los futbolistas, voy a estar en lo más alto”, hizo gala del espíritu competitivo que lo llevó a redefinir los estándares del atletismo. Ahora bien: la pista no es lo mismo que un campo de juego. Y el fútbol es un juego colectivo; el éxito del equipo no sólo dependerá de su explosión. “Me pone nervioso. No suelo ponerme nervioso, pero esto es diferente, esto es fútbol ahora. Llevará tiempo ajustarme, pero una vez que juegue algunas veces me acostumbraré. Fue lo mismo cuando comencé en el atletismo”, detalló sus sensaciones. Sobre el césped de un estadio de fútbol, la leyenda bajará a la tierra para someterse a prueba.