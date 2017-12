La Agencia Tributaria considera que Cristiano Ronaldo ha cometido un fraude fiscal que, en condiciones normales, debería conllevar su ingreso en prisión. La responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal declaró ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Pozuelo de Alarcón que el fraude atribuido al futbolista del Real Madrid, que cifra en casi 15 millones de euros, es “importantísimo” y destacó que contribuyentes con imputaciones mucho menos graves se encuentran en estos momentos en la cárcel.

“Sinceramente, tenemos personas en prisión por haber dejado de pagar 125.000 euros”, destacó Caridad Gómez Mourelo en su comparecencia como perito del pasado 7 de diciembre. Al mismo tiempo añadió: “La falta de declaración» al fisco en el caso de Ronaldo, con los «recargos e intereses de demora», suma una «cuantía importantísima”. La jefa de Coordinación de Delito Fiscal destacó que la evasión fiscal de Cristiano, en la que advierte la comisión de, al menos, cuatro delitos fiscales que suman 14,7 millones, es completamente voluntaria. Rechaza de esta forma que nos encontremos ante una mera discrepancia técnica que deba ser resuelta en el ámbito administrativo, tal y como sostiene la defensa del jugador, liderada por el letrado José Antonio Choclán.

En este sentido, señala que el futbolista ha empleado «testaferros y paraísos fiscales» para la tributación de sus derechos de imagen; que su conducta ha estado presidida por la «opacidad» y que «el escenario» que se planteó Ronaldo al disponer de una estructura societaria en las Islas Vírgenes Británicas era el de que «esto no se va a detectar». “Sin embargo», agregó Gómez Mourelo, «esto se ha detectado y se está detectando, y es súper positivo para todos”.

En una declaración demoledora contra las tesis de la defensa del portugués, la responsable de Hacienda considera que Ronaldo empleó su sociedad offshore Tollin Associates por dos motivos. «Primero», basándose en que «creo que no se van a enterar de que es mía [de CR] y, por lo tanto, ya veré cuánto declaro, ya me lo administraré. Porque es muy difícil que me lo vayan a controlar». “Y segundo”, prosigue Gómez Mourelo, “como instrumento para que el cobro se haga a ella y, por tanto, si se efectúan preguntas a los posibles clientes que compran esos servicios y esos derechos de imagen, que nunca lo liguen a esta persona”. “O sea, obviamente con una finalidad de ocultación y con una finalidad de no tributación en el momento en el que ocurre”, apostilla.

En cuanto a la regularización «espontánea» que realizó Ronaldo en 2014 y a la que se aferra la defensa del jugador para argumentar que nunca tuvo intención de evadir impuestos, Gómez Mourelo arguye: “Hay mucho de preconstitución de ciertas pruebas y de declaración que intenta aparentar que subsana sin subsanarlo de verdad”. A su juicio, Cristiano debió desmontar inmediatamente las estructuras societarias en paraísos fiscales que creó durante su etapa en el Manchester Unitedcuando fichó por el Real Madrid. Unas estructuras que fueron desveladas gracias a los documentos de Football Leaks obtenidos por Der Spiegel. “Si te vas a venir a España, lo suyo es que si antes utilizabas una sociedad en Islas Vírgenes Británicas porque estabas en Reino Unido y tenías una conexión, esa conexión dejas de tenerla”. Por lo tanto, “parece que no tiene demasiada complejidad la constitución de una sociedad en España, si es que prefieres hacerlo a través de este mecanismo”.

A su vez, precisa que dicha sociedad, en referencia a Tollin, “no aporta medios humanos ni materiales” por lo que, bajo su criterio, es una mera pantalla para ocultar la identidad del delantero. Recuerda la coordinadora de Hacienda que en el colectivo concreto de los futbolistas, “en el que se ve que está habiendo inspecciones», suele ocurrir que el jugador opta por «esperar a que le citen» y «si le citan, ya somos muy buenos”. “Pero es que se trata de haber sido bueno a la fecha de fin de plazo de declaración”, aclaró.

Asimismo, admitió que el caso Ronaldo ha sido analizado con especial atención en el seno de la Agencia Tributaria. “Desde luego es un contribuyente importante cuantitativamente e importante también cualitativamente por el impacto mediático, y es fundamental que exista una coordinación en la forma de asumir los criterios con la que nos enfrentamos a la regularización”. La juez recalcó que obra en su poder un peritaje presentado por el abogado del jugador que concluye que Hacienda no ha aplicado correctamente la legislación en este caso. Este informe fue confeccionado, tal y como desveló este periódico, por Equipo Económico, el bufete que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Concretamente por uno de sus socios, el fiscalista Manuel de Vicente Tutor.

“Yo quería me aclararan cuál es la normativa que ustedes han aplicado y por qué el informe que aporta la otra parte considera que no es correcto”, insistió la magistrada. La alta funcionaria de Hacienda defendió que los criterios han sido correctos mientras que la defensa del futbolista no dudó en tildarlos de “irracionales”. Así, el letrado Choclán, por citar un ejemplo, dejó constancia de que no se puede entender que cuando Cristiano Ronaldo graba un anuncio en Madrid para que sea difundido en el resto del mundo, la renta sea imputable íntegramente a España.