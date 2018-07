Luego de nueve años de permanecer en el Real Madrid, el astro portugués Cristiano Ronaldo fue presentado este lunes como flamante jugador de la Juventus. El futbolista pasó los respectivos exámenes médicos, saludó a sus nuevos compañeros, así como al comando técnico. Luego, brindó una conferencia en la que respondió las inquietudes de los periodistas.

En la rueda de prensa, admitió que fue una decisión fácil. “Fue una decisión fácil venir a la Juventus, es uno de los mejores equipos del mundo. Es un paso importante en mi carrera”, dijo en su presentación con el club blanquinegro.

“No creo que en Madrid estén tristes llorando, he hecho historia en el fútbol y el club me ayudó pero esta es una nueva etapa en mi vida, estoy motivado, concentrado para poder de cierta forma demostrar a los italianos que soy un jugador top, me voy a preparar bien y pienso que no tengo que demostrar nada a nadie, mis números no engañan pero tengo ambición y me encantan los desafíos”, añadió.

Consultado sobre el Balón de Oro, aclaró que que no es algo que le preocupe. “Siempre quiero ganar y ser el mejor. Si las cosas van bien seguramente pueda tener la ocasión de ganarlo. Pero no es algo que me quite el sueño”.

También fue consultado sobre la rivalidad con otros futbolistas de la Seria A de Italia y con Lionel Messi. El ex Real Madrid confirmó que: “No tengo rivalidades con los futbolistas. No es mi ética. No hago comparaciones. El reto es luchar para ganar todos los partidos. Haré lo mejor que pueda. Ustedes gozan de la rivalidad con Messi pero cada quien defiende su camiseta. Y en esta liga será lo mismo”, respondió.

Cómo fue el fichaje

El director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, reveló, en declaraciones a Sky Sport, la historia del fichaje de Ronaldo.

“La idea nació tras el partido de ida de los cuartos de final de la Champions jugado en Turín, donde Cristiano recibió una ovación de todo el público puesto en pie tras su gol de chilena. Durante los días posteriores su agente nos dijo que Cristiano estaba encantado por ese gesto y que un día le gustaría jugar en la Juventus”, reseñó el portal Mundo Deportivo.

Sin embargo, aquello no pasó a mayores, al menos en un primer momento: “Le dijimos que sueños hay muchos, pero que sólo algunos se hacen realidad”, apuntó Paratici. El paso del tiempo, sin embargo, permitió que esa “idea loca”, como el propio rector juventino la calificó, fuera concretándose.

“Yo hablé con el presidente Agnelli porque debíamos tener la seguridad de que los números cuadraran, era la parte más importante del proceso. A las pocas horas fue el propio presidente quien me dijo: “Tira para adelante, aprovecha la oportunidad”, relató el director deportivo turinés.

“Era una oportunidad única, la de fichar al jugador considerado en todo el mundo como el más fuerte, el más determinante, el que gana el mayor número de títulos”, concluyó.