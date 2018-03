Dicen que los futbolistas suelen reflejar en la cancha lo que vivieron en su historia de vida. Por ello es que lo del francés Franck Ribery sólo causa admiración. Como su cicatriz lo indica, la suya es una historia de superación, de discriminación superada y de lucha constante por reivindicarse.

A los pocos días de nacido, sus padres biológicos lo abandonaron en un convento de monjas al norte de Francia. Como si la vida ya no lo hubiese castigado suficiente, el hoy crack del Bayern Munich sufrió un accidente de tráfico que lo dejó al borde la muerte.

Con solo dos años de edad, aunque no perdió la vida, Ribery quedó marcado con una cicatriz de 100 puntos en la cara. Se convirtió en su mayor tormento en el orfanato. No había quien no se burle de las secuelas del accidente. Lejos de responder, el francés se echaba a llorar en el más oscuro de los rincones.

"Sufría burlas de los otros niños y lloraba a escondidas porque me decían monstruo", contó Ribery hace un tiempo en una entrevista. Aunque suene increíble, la cicatriz de su cara forjó su personalidad y en lo que menos piensa hoy es en borrársela.

Entre el acoso de sus compañeros del convento y el sueño de ser futbolista, los años pasaron para Ribery. Del orfanato lo echaron por revoltoso, aunque de todas formas quería irse. Empezó a ganarse la vida como albañil mientras seguía jugando de amateur en las calles de Boulogne-sur-Mer.