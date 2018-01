El seleccionado croata Luka Modric aceptó el cargo por el fraude que le atribuye la Agencia Tributaria por la tributación de sus derechos de imagen y ha pagado una cifra próxima al millón de euros para evitar una eventual pena de prisión, según informa El Mundo.

Modric cometió dos delitos fiscales referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los ejercicios de 2013 y 2014. La intención del futbolista croata del Madrid, pasa por aceptar el dictamen del fisco y no discutirlo. Aunque, el jugador no termina de estar de acuerdo con las acusaciones y considera que no ha actuado de manera irregular.

No obstante, considera que, por la cantidad a la que se enfrenta, no le compensa correr riesgos y pelear con Hacienda, como sí está haciendo su compañero de equipo Cristiano Ronaldo.