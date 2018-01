Alexis Sánchez fue anunciado por Manchester United en sus páginas oficiales. El equipo de Jose Mourinho se impuso a Manchester City y Chelsea y con más dinero sobre la mesa tendrá al tocopillano en sus filas por cuatro años y medio.

¿Lo notable? A través de un video, los “Diablos Rojos” aprovecharon el talento musical del “Niño Maravilla” para su oficialización.

“Ladies and gentlemen, please take your seats” (Damas y caballeros, por favor tomen asiento)”, escribieron en su cuenta de Twitter, dando paso a un Alexis interpretando en piano el himno del club inglés: “Glory glory Man United”.

El goleador histórico de la Selección será el quinto jugador mejor pagado del mundo y recibirá 14 millones de libras (US$ 19,3 millones) al año, libres de impuestos. Así, ganará 269 mil libras (371 mil dólares o 223 millones de pesos chilenos) a la semana. De esta forma, superará las 260 mil libras ($ 215 millones) que gana cada siete días el francés Paul Pogba.

El debut podría producirse este viernes, cuando los Diablos Rojos visiten al Yeovil por la cuarta ronda de la FA Cup.