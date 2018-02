Fue una decisión polémica pero previsible. Pasaba el tiempo y Conor McGregor no se encerraba con nadie en una jaula para defender su título de campeón del peso ligero de la UFC. Desde hace semanas se daba por hecho que en algún momento se le quitaría el cinturón que le acredita como el mejor y finalmente así ha sido. Dana White, presidente de la empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA), lo comunicó este mismo viernes. Y el luchador dio cumplida respuesta a través de su cuenta de Instagram. Y no se le ve muy satisfecho…

En una entrevista concedida a ‘TMZ Sports’, el ejecutivo explicó de la siguiente manera la decisión. White indicó que el irlandés no está enojado por la decisión ya que “entiende el hecho de que el cinturón debe ser defendido”. “McGregor ganó mucho dinero y ahora quiere estar un tiempo sin pelear, algo que considero normal”, señaló.

Dana White fue más allá al afirmar sin contemplaciones que “creo, incluso, que existe la posibilidad de que Conor no vuelva a luchar nunca más teniendo en cuenta todo el dinero que ganó”. Obviamente, se refería a la importante bolsa que recaudó el pasado año cuando se enfrentó a Floyd Mayweather en un combate de boxeo que fue de manera unánime considerado como una auténtica farsa.

El estallido se produjo justamente el día que el irlandés sellaba el récord de posesión del título, tras más de un año sin defenderlo. Aparece en el horizonte la pelea que enfrentará a Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, por el título de la división en UFC 223, que se celebrará en el Barclays Center de Nueva York el próximo 7 de abril.

Dana White subrayó que “Conor no está cabreado por esta decisión. Creo que él entiende perfectamente que el peso ligero necesita continuar su camino, también los negocios”, reconociendo que le encantaría que “McGregor se enfrentara al ganador de la pelea que medirá a Khabib y Ferguson”. Hay que recordar que el irlandés ganó el título en noviembre del año 2016. Mientras, Ferguson ganó el cinturón interino el pasado mes de octubre al imponerse a Kevin Lee.

Como era de esperar tras conocerse la noticia, McGregor apareció en escena. Publicó un breve comunicado en su cuenta de Instagram, dejando claro que “¡voy a pelear de nuevo! ¡Y punto! Soy el mejor haciendo esto”. Recordó que “en su momento me ofrecí para entrar en el UFC 222 para enfrentarme a Frankie Edgar, tras la lesión de Max Holloway, pero me dijeron que no había tiempo suficiente para recaudar el dinero que necesitaba UFC”.

McGregor recalcó que “tenía mucha ilusión de pelear y tumbar al último peso pluma sin tener que pasar por todo lo que existe alrededor”. “Por favor, deben respetar el gran trabajo que hago para promover una velada. Aquí estoy, depende de ellos que vengan a por mí”.

Como corolario. Dana White señaló que no hay conversaciones ni negociaciones en marcha con Floyd Mayweather y sus asesores para impulsar una pelea de artes marciales mixtas entre el estadounidense y Conor McGregor.