Lionel Messi , Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Paulinho, Sergi Roberto y Luis Suárez protagonizaron el tradicional vídeo oficial de felicitación del Año Nuevo Chino. Así, Barcelona se sumó a las celebraciones del Año del Perro, que comienza el 15 de febrero.

En el video se observan los jugadores del conjunto catalán formando una frase con la intención de felicitar el Año Nuevo Chino. Los trazos que dibuja Messi tiene un significado de suerte, unas piezas de caligrafía china que también se llevarán cada uno de los ganadores de un concurso. Asimismo, los azulgranas enviaron buenos deseos al público chino.

El FC Barcelona llevó a cabo diversas acciones en las principales redes sociales chinas (WeChat, Sina Weibo y Tencent) a lo largo de las vacaciones del Año Nuevo Chino. Una de las más destacadas fue un concurso denominado “DogChallenge”, en el que se pedía a los usuarios que compartieran imágenes con sus perros para entrar en un sorteo de varios premios patrocinados por Beko. Una acción en la que los jugadores también han tomado parte con imágenes suyas y sus perros.

🐶💙❤

巴薩賀新春,狗年行大運

巴萨贺新春,狗年行大运

Happy Chinese New Year from Barça!

¡Feliz Año Nuevo chino!

Feliç Any Nou xinès!

🎉🎉🎉 pic.twitter.com/DW1tSvTXLP

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 de febrero de 2018