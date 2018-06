El ex astro del fútbol francés Michel Platini catalogó a la Comisión Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA, por sus siglas en inglés) como “un brazo armado para descartar a los opositores” al cargo de presidente de la máxima instancia del balompié.

Platini, quien también fuera presidente de la Asociación de Fútbol de a Unión Europea (UEFA, por sus siglas en inglés) en 2007 y 2015, pidió que desaparezca esta instancia que le impuso una sanción que le impidió optar por la presidencia de la FIFA.

“Deseo la desaparición de esta Comisión. Permitirá poner fin a este sistema o a personas que son a la vez juez y parte y cuyo únicos objetivo es proteger sus bonus, sus negocios y a sí mismos“, denunció Platini a los diarios suizos Tribuna de Ginebra y 24 Hora, reseñada por la agencia de noticias EFE.

Platini está inhabilitado desde octubre de 2015 por la FIFA, que inicialmente le sancionó durante ocho años, aunque luego rebajó el castigo a seis, por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el expresidente de la FIFA Joseph Blatter de unos 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

La sanción le impidió presentarse a las elecciones a la presidencia de la FIFA en febrero de 2016, a las que sí optó quien fue su secretario general en la UEFA, el suizo Gianni Infantino, que ocupa el cargo desde entonces.

Michel Platini recurrió su sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que redujo la misma a cuatro años para finalizar en 2019.

“Yo no quiero más injusticias. Hay que cambiar esa justicia parcial y oportunista para que en el futuro no pueda apartar a adversarios“, expresó el dirigente en una entrevista que reseñaron los medios antes citados.

Ahora está a la espera de que prospere un recurso presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que no descartó su posible regreso al mundo del deporte. “Dependerá de muchos elementos, pero no me prohíbo nada”, añadió.

El escándalo de la FIFA estalló en el año 2015 cuando las autoridades de Suiza detuvieron a Joseph Blatter junto a otros dirigentes de organismos regionales, incluido el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel y los latinoamericanos Eugenio Figueredo, Eduardo Li, José María Marin y Julio Richa.

Blatter, quien fue presidente de la FIFA por 17 años, fue hallado culpable de dar y aceptar regalos y de entrar en un conflicto de intereses, pero fue absuelto de corrupción y soborno.