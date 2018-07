Luka Modric, Iván Rakitic y Mario Mandzukic, los “niños de la guerra”, juegan esta vez a ganar el Mundial y a escribir la página más gloriosa del fútbol de Croacia, con un título que puede resumir sus vidas: “De refugiados a campeones”.

El próximo domingo 15 de julio es la gran Final de la Copa del Mundo Rusia 2018. La batalla futbolística la librarán Francia y Croacia sobre el terreno del Luzhniki Stadium de Moscú. Esas son las coordenadas. Cada equipo ajusta sus alineaciones, tácticas y sus mejores artilleros para obtener la victoria en 90 minutos de juego, quizás más.

A diferencia de todo lo vivido en sus infancias, el futuro les espera. Trascenderán en el tiempo y con un promisorio reconocimiento ante el mundo. Las historias serán más idílicas, sin muertes ni sangre, por el contrario, producto de un esfuerzo épico ante la élite del fútbol, su rival, Francia, que también tiene sus víctimas de la guerra, pues más de la mitad de los jugadores de su plantilla tiene al menos un padre que nació fuera del país europeo.

Pero Croacia merece ganar, y el público lo espera. Modric, lo tiene todo, menos la Copa. Si bien de niño fue víctima de conflictos bélicos que lo obligaron a llevar a cuestas el estigma de refugiado por un largo tiempo, en el campo de juego no tendrá que “vivir regateando minas terrestres”, sino humanas, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, sus principales adversarios, y esto será por más de una hora. De no lograrlo, aún estaría siendo un gran triunfador.

Y es que la fanaticada croata, “como él, no tenemos miedo“, asegura un joven de 17 años que creció escuchando las historias del conflicto que marcó el nacimiento de su país a comienzo de los años 90, cita BBC.

En el pasado, ese que llevamos todos en la memoria y que a veces nos afecta en el plano psicológico, Modric habló de su historia y confesó, con aires de superación, que “fue difícil de niño entender lo que estaba pasando en los Balcanes”.

Según escribió el jugador en un artículo publicado en la prestigiosa publicación The Player’s Tribune, reconoció tener la suerte de que sus padres nunca hablaron sobre la guerra. “Me hizo más fuerte. No quisiera tener eso en mí para siempre, pero tampoco quiero olvidarlo”.

Modric “creció con el sonido de las granadas explotando, los entrenadores decía que era muy débil para jugar fútbol, hoy Modric lideró a su país a la final de un Mundial”, cuenta el corresponsal Muhammad Lila.

When he was 6, his grandfather was shot dead.

His family became refugees, in a warzone.

He grew up to the sound of grenades exploding.

Coaches said he was too weak and too shy to play football.

Today, Luka Modric just led Croatia its first ever #WorldCup final.#CROENG pic.twitter.com/plOsy9nQcq

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) July 11, 2018