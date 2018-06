La selección de Brasil saldrá este miércoles a buscar su clasificación ante su similar de Serbia en la tercera jornada del Grupo E, con la cual se definirá quienes serán los clasificados a los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Tras conseguir un empate ante Suiza en la primera jornada y una victoria, en los últimos minutos, contra Costa Rica; los amazónicos tendrán que salir a dar todo en el engramado del Spartak Moscú.

Para ello, Neymar y compañía deberán mostrar un mejor poder ofensivo del que hasta el momento se ha visto en sus dos partidos. Pero su rival, que se encuentra tercero del grupo, es un hueso duro de roer.

El equipo eslavo viene de una derrota ante Suiza y una victoria ante Costa Rica, por lo que se coloca con tres puntos muy cerca de los suramericanos que tienen cuatro.

La tarea no es fácil para el técnico de Brasil Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite, quien en los últimos entrenamientos ha trabajado con la plantilla en afinar detalles de cara a lo que será este partido.

Según reseña el diario deportivo Marca, el estratega ha puesto a rematar a sus jugadores en varias posiciones, para recrear varias situaciones reales de juego con el balón parado.

Y es que en todas las posiciones, resalta el medio español, se ha visto el trabajo implementado por Tite, quien quiere seguir avanzando en el torneo.

“Obsesionado con todo lo que tiene ver con la psicología, el entrenador de Brasil cree que la ansiedad de sus jugadores por ganar los partidos les afecta a la hora de definir y acabar las jugadas”, reseña el medio.

Dia de treinar no palco do jogo de amanhã e entrar ainda mais no clima da partida contra a Sérvia! E você, já preparou sua torcida? #GigantesPorNatureza #Copa2018

Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/z74NIfxY4v

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2018