El seleccionador español, Julen Lopetegui, ha sido destituido este miércoles de su puesto, tras el anuncio del martes de que será el próximo entrenador del Real Madrid, anunció en Krasnodar el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

“Comparezco para comunicar que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional”, dijo Rubiales en rueda de prensa.

El anuncio llega tan solo un día después de que se conociese que Lopetegui se incorporará a la disciplina del Real Madrid como nuevo entrenador una vez que concluya el Mundial de Rusia 2018. Su destitución se produce tan horas antes de que la selección española se estrene el viernes frente a Portugal en Sochi, dentro del Grupo B de la competición.

“No me siento traicionado porque Julen ha hecho un trabajo implacable. Nos vemos obligados por cómo se han hecho las cosas. Es un profesional integro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado. Nos hemos visto obligados”, expresó Rubiales.

Continuó: “El Real Madrid busca un entrenador y al mejor. Es lícito. No tengo porque juzgar al Real Madrid. El que le haya llevado el tema es el responsable. No se pueden hacer así las cosas y menos a cinco minutos antes del anuncio. Nos hemos visto obligados a tomar la decisión porque la selección es el equipo de todos los españoles. Tener a los mejores es importante, pero cómo se hacen las cosas, más todavía”, afirmó.

Todo apunta a que Fernando Hierro y Albert Celades son las opciones más viables para sustituir a Lopetegui, ya que tras escuchar a Rubiales son los que van más con el mensaje del presidente.