Bajo el método de televisión por suscripción, millones de suramericanos que deseen observar los 64 partidos de la Copa del Mundo Rusia 2018 tendrán que pagar una gran suma de dinero para poder consguir los servicios de la empresa trasnacional Direct Tv.

Dicha empresa de televisión satelital tiene los derechos de los 64 encuentros de la máxima cita del fútbol internacional, donde 32 selecciones ya están jugando su primera ronda.

Luego de obtener estos derechos, el operador privado de televisión ofreció una gama de avances tecnológicos para sus trasmisiones entre los que destacan la calidad 4k Ultra HD, lo que ofrece una mejor visión de los encuentros.

Esto podrá observarse, para quienes puedan pagarlo, en países como Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Perú;”siempre y cuando cuenten con un decodificador especial que la compañía lanzará el próximo año”, reseña el medio digital Enter.co.

¿Cómo consiguieron los derechos?

Desde que inició la negociación de los derechos televisivos, la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), dueña de los derechos de la imagén del evento deportivo, le entregó esos derechos un selecto grupo de medios de comunicación.

Según reseña una nota de prensa de la agencia de noticias rusa Sputnik, el máximo organismo del balompié mundial vendió estos derechos a TyC Sport, así como a varios canales de televisión en la región o a la trasnación de televisión sateltital.

Esto sólo puede traducirse en un gran monopolio por parte de esta trasnacional, en la que los seguidores del llamado “deporte rey” en la región, quienes no puedan pagar el servicio, tendrán que conformarse con lo que le ofrezcan algunos canales de señal abierta de sus respectivos países.

Millones de suramericanos excluidos

En Venezuela, país que no asiste a la cita en Rusia, medios de derecha hicieron un excelente trabajo de marketing asegurando que Empresas Polar, oligopolio que desde hace 75 años ha concentrado gran cantidad de los productos alimenticios y de bebida espumosa que consumen la población de este país; “le regalaría el mundial a los venezolanos”.

“Empresas Polar compró derechos de transmisión del Mundial para Venezuela”, así decía el titular del diario El Nacional. Esto llenó de ilusión a los seguidores de la selección Vinotinto, única que no ha clasificado a una cita mundialista en la región.

Este “regalo” permitiría a las televisoras Venevisión, La Tele Tuya (TLT), Televisiora Venezolana Social (TVES) y Meriadiano llevar el espectáculo deportivo por señal abierta.

Además, el acuerdo también se extendia a los medio radial: Unión Radio con sus emisoras AM Unión Radio Deportes 1090 y FM La Mega 107.3.

Sin embargo, la sorpresa llegaría este domingo, cuando a las 11:00 am (Hora Local), los caribeños no pudieron observar a la actual campeona Alemania enfrentarse a su similar de México.

Uno de los comentarista de Venevisión, el periodista Héctor Cordido expresó durante la trasmisión del Brasil-Suiza que los medios en América Latina, salvo DirecTV y Televisa de México, sólo pasarían 32 encuentros.

Por lo que en muchos países de la región ocurrió lo mismo que en el país caribeño. El caso de Colombia, la trasmisión de los principales monopolios de comunición Caracol y RCN también se conformarán con trasmitir 32 encuentros.

Y es que el operador televisivo satelital, también decidió otorgarle la mitad de los encuentros para que millones de neogranadinos puedan ver los encuentros.

“Lo que quiere decir que no es que los canales nacionales no hayan querido transmitir todos los encuentros, sino que no pudieron”, expresa una nota de prensa del medio digital Pulzo, donde también se resalta el alza en los costos de la trasmisión, respecto al Mundial de Brasil 2014.

Además que estos canales colombianos priorizrán, desde el 7 de julio, la trasmisión del Tour de Francia, por lo que dependerá de que la selección cafetera avance para que los neogranadinos puedan observar más encuentros.

Mientras en Argentina, la televisión pública pagó ocho millones de dólares por los siguientes espacios: cremonia inaugural, todos los partidos de la “albiceleste”, dos de cuartos de final, las dos semifinales y la final, según reseña la agencia rusa.

De esta manera DirecTv se ha apoderado de la trasmisión televisiva de uno de los eventos más importantes de la orbe. Asegurándose, además, que este monopolio se mantenga en las próximos ediciones.