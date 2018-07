La selección de Inglaterra venció este sábado dos goles por cero a su similar de Suecia, con lo que se convierten en el tercer equipo en clasificar a la ronda semifinal del Mundial Rusia 2018.

Los dirigidos por Gareth Southgate salieron con todo su poder ofensivo, encabezado por el goleador del certamen Harry Kane (6 dianas) ante una Suecia que ha demostrado que no moja pero empapa, teniendo como principal arma una férrea defensa y el contra ataque.

Sin embargo, al minuto 30 las acciones serían favorables para el equipo de “Los Tres Leones”. Young coloca un pase en el punto penal para que Maguire llegara desde atrás y cabeceara, para mover la red que defendía el arquero Olsen. 1-0 en el marcador.

Al minuto 49, los suecos tendrían la oportunidad de igualar las acciones pero allí estaría el arquero Pickford para aguarles la fiesta. Un fuerte disparo fue detenido magistralmente por el guardameta.

Después de eso los ingleses buscarían de nuevo el arco rival. Olsen salvó en varias ocasiones su arco hasta que en el minuto 58, una combinación entre Trippier y Lingard, este último la pone en el área para que aparezca allí y remate de cabeza, sin nada que hacer para el guardameta.

Suecia no se quedaría de brazos y buscaría el descuento, acción que casi logran al 62, pero nuevamente el guardameta inglés se estiraría para tapar el remate de Claesson.

Pero los suecos no les alcanzó el tiempo para lograr igualar las acciones y forzar el alargue, por lo que tras el pitazo final los ingleses sellaron el pasaporte para las semifinales, instancia en la que deben esperar a su rival que saldrá del juego entre Croacia y Rusia que se efectuará a segunda hora.

Ya en la instancia semifinal está Francia y Bélgica, quienes vencieron a Uruguay y Brasil, respectivamente. Ambas oncenas se enfrentarán en San Petersburgo, el próximo martes 10 de julio.

Pero la celebración de la victoria no solo se produjo en el Samara Arena, sino que en Londres también se vivió una fiesta por parte de la población de ese país.

El diario The Guardia, en sus redes sociales, mostraron un video del momento en el que personas congregadas en una plaza pública ven el segundo tanto marcado por su equipo. Eso desató una euforia entre los presentes, quienes se abrazaban y gritaban.

