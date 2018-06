Ya se han celebrado más de la mitad de los partidos del Mundial 2018 y por el momento parece ser uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Al interés como evento deportivo se le suma lo cautivador del espectáculo en el césped, escribe el portal Meduza.

Resultados inesperados

España a duras penas empata con Marruecos, Portugal está a punto de no pasar a octavos en el último minuto de su partido contra Irán. Argentina consigue apenas un punto en los primeros dos partidos, Brasil tarda 90 minutos en meterle un gol a Costa Rica. Por primera vez en la historia, Alemania, la vigente campeona del mundo, no ha superado la fase de grupos tras perder con Corea del Sur.

Hay sorpresas en todas las Copas Mundiales, pero nunca ha habido tanta cantidad de partidos impredecibles como en esta, escribe Meduza. ¿Qué espera a los aficionados en la siguiente fase?

De los más de 40 partidos jugados solo uno terminó en empate a cero

Probablemente lo peor que puede pasar en un partido desde el punto de vista de un aficionado común es un empate a cero, subraya el portal. Desde el arranque del Mundial 2018 ello no ocurrió en 37 partidos, hasta que Dinamarca jugó contra Francia.

En la Copa del Mundo 1954 no se produjo ni un empate a cero en todo el campeonato, pero entonces solo se celebraron 26 partidos y el Mundial 2018 ya ha batido este récord. En comparación, en los dos campeonatos anteriores, de los 64 partidos disputados, siete terminaron sin goles, y esto sin contar las finales, donde los goles se registraron en el tiempo adicional.

El VAR hace el campeonato aún más apasionante

El sistema de Vídeo Assistant Referee (VAR), que se utiliza por primera vez en un Mundial, hace que los partidos sean todavía aún más apasionantes. Por el momento, los propios árbitros todavía no saben con seguridad cuándo es necesario recurrir a él y cuándo no. Las pausas, que se producen como consecuencia, surgen con regularidad, pero no estorban. Al contrario, cada aficionado frente a la pantalla de televisión se convierte en un juez y decide el resultado de los momentos cruciales junto con el árbitro.

El tiempo adicional es clave

Si antes en los finales de partidos se solían añadir tres o cuatro minutos, en el Mundial 2018, los árbitros han empezado a añadir cinco e incluso seis, en parte por el VAR. Ahora, en el minuto 90 es cuando empieza lo más interesante: en el tiempo adicional se han metido 13 goles en 11 partidos. Siete de estos goles han afectado directamente el resultado de los encuentros. En los partidos de España con Marruecos y de Portugal contra Irán, los goles de los últimos minutos definieron qué equipo saldría del grupo. Irán, a pesar de no pasar a octavos, se convirtió en un líder absoluto en este aprovechamiento del tiempo añadido al meter sus dos goles en el Mundial—en los partidos contra Marruecos y Portugal—después del minuto 90.

El juego de Rusia

Antes del inicio del campeonato, muchos analistas en Rusia y en el resto del mundo pensaban que la selección del país anfitrión iba a repetir el resultado de Sudáfrica en el Mundial 2010, cuando, por primera vez en la historia, la selección anfitriona no logró pasar a la segunda fase. Esta vez, Rusia no solo logró pasar a octavos, y antes de tiempo, sino que también muestra un juego magnífico, escribe Meduza.

En las eliminatorias, Rusia se enfrentará a España, y los corredores de apuestas estiman sus posibilidades del éxito en el 25%. ¡Pero en este Mundial ya ha habido tantos resultados inesperados.