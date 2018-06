Abdel Rahim Mohamed, exentrenador egipcio que se desempeñaba en los últimos años como comentarista deportivo, falleció este lunes minutos después de que Egipto cayera por 2-1 ante la selección de Arabia Saudita por el Mundial Rusia 2018.

Según las informaciones, el ex técnico se encontraba en la sede de la televisión nacional en El Cairo donde se disponía a analizar el encuentro.

A lo largo de los 90′, Mohamed se mostró muy alterado debido a la mala actuación de su selección, que quedó eliminada del Mundial sin haber ganado un solo partido.

Héctor Cúper, director técnico de la selección africana, expresó su tristeza por lo ocurrido en conferencia de prensa luego del partido y señaló que guarda la esperanza que la derrota no hubiese sido el motivo del fallecimiento del ex entrenador del club Zamalek, uno de los más laureados de Egipto.

Mohamed fue entrenador del club egipcio Zamalek, uno de los equipos más laureados del país y de África.

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiyun.

Ex Zamalek player Abdel Rahim Mohd passed away due to a heart attack right after KSA scored its last second winner today. He was analyzing the game at 🇪🇬 TV. He was very excited during the last moments. pic.twitter.com/Nr3nWiCLWh

— Shuaib Ahmed (@footynions) June 25, 2018