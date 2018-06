La selección de Uruguay se convierte este miércoles en el primer equipo suramericano en clasificar a la segunda ronda del Mundial Rusia 2018, tras vencer por la mínima en la segunda jornada del Grupo A a su similar de Arabia Saudita.

Los “charrúas” llegaban a este partido con una sufrida victoria ante Egipto, a quien también derrotó por la mínima en la primera fecha. Sin embargo, buscarían el boleto ante un rival que venía con la moral baja tras recibir cinco goles de Rusia.

El gol vendría de la máxima figura celeste, el “pistolero” Luis Suárez, quien al minuto 23 del primer tiempo aprovechó una salida en falso del arquero Al Owais a quien la esférica lo bañó y le quedó en los pies al uruguayo que sólo la empujó al final de la red.

El equipo suramericano, quien en teoría se veía superior no pudo hacerle más daño a la selección saudí, quienes se veían un rival fácil pero al que no pudieron hacerle más daño en el resto del encuentro.

El delantero del FC Barcelona, quien llegaba a su partido número 100 con la selección suramericana, dedicó ese gol a su tercer hijo que viene en camino. El crack se convirtió en el jugador del encuentro.

“Estoy agradecido con todo el pueblo uruguayo, feliz por poder anotar, estoy esperando un varón con Sofia por eso festejé de esa forma, este grupo merece esto​”, afirmó el “pistolero” al finalizar el encuentro.

Según la cuenta en redes sociales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Suárez se convierte en el primer jugador en anotar en tres ediciones diferentes del Mundial de fútbol.

Luis Suarez – the first player to score at three different editions of the #WorldCup for @Uruguay! pic.twitter.com/B2xfSuZd47

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 20, 2018