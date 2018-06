La selección de Uruguay venció tres goles por cero a su similar de Rusia, por lo que pasó como primero del Grupo A para disputar los octavos de final del Mundial.

El motor ofensivo liderado por Luis Suárez y Edison Cavani, así como una excelente defensa, le dieron los tres puntos a los suramericanos para quedar en la cima del grupo con nueve puntos tras vencer a todos sus rivales en tres partidos.

Los uruguayos siempre fueron más en los 90 minutos de juego. Desde los primeros minutos mostraron lo que tenían.

La primera oportunidad para los “charrúas” llegó a balón parado, tras una falta en el semicírculo del área grande. Era el minuto 9, y no sería otro que “el pistolero” quien cobraría esta falta.

Desde el semicírculo del área grande y con una barrera mal colocada, Suárez saca un disparo rastrero inalcanzable para el guardameta ruso y, así, coloca el 1—0 en el marcador.

La respuesta de los de casa llegaría dos minutos más tarde. El goleador Cheryshev logra sacar un fuerte disparo que es tapado por el arquero Muslera, quien cumplió 100 juegos vistiendo la camiseta celeste.

Pero al minuto 22 del primer tiempo Uruguay aprovecha un mal despeje de la defensa rusa que le llega al jugador Laxalt , quien desde afuera del área dispara y la esférica pega en un defensor que la desvía y coloca el 2—0 en favor de los suramericanos.

Al minuto 27 una contra de Uruguay pudo ampliar el marcador, Bentancourt quedó mano a mano con el arquero ruso que le achicó muy bien el espacio.

La pesadilla para Rusia no se acababa y no sólo no remontaba el marcador, sino que tuvo que jugar gran parte del encuentro con 10 hombres.

Cavani buscó su gol

El segundo tiempo no sería distinto al primero. Y la ofensiva uruguaya buscaba ampliar el contador, pero nadie lo quería más que Edisson Cavani, quien no había marcado en esta edición de la cita del balompié mundial.

Varias oportunidades tuvo, pero nada se concretaba hasta el minuto 90. Allí, un tiro de esquina que fue cabeceado por el “Faraón” Godin que es tapado por el arquero y el despeje es aprovechado por Cavani quien como un lince ataca con todo el balón y lo manda al fondo de la red.

De esta manera tanto suramericanos como europeos sellaron el pasaporte para los octavos de final. Rusia se queda con el segundo lugar con seis puntos, tras dos victorias. Ambos equipos tendrán que esprar quienes serán sus contrarios que saldrá del Grupo B en el que España, Portugal e Irán quienes a segunda hora definirán los dos cupos.

En el Grupo A también se encontraban Egipto y Arabia Saudita, que el día de hoy pactaron a un gol y se despiden del certamen con un punto.

Ficha técnica:

Uruguay: Muslera; Cáceres, Coates, Godín, Laxalt; Vecino, Betancur, Torreira, Nández; Suárez y Cavani

DT: Washington Tabárez

Rusia: Akinfeev; Kudryashov, Kutepov, Ignashevich, Smolnikov; Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Miranchuk, Cheryshev y Dzyuba

DT: Stanislav Cherchésov

Estadio: Samara Arena