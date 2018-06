La selección de Uruguay se convierte en la primera oncena suramericana en pasar a los Cuartos de Final del Mundial Rusia 2018, tras vencer este sábado a Portugal 2-1.

Un doblete de Edinson Cavani fue suficiente para darle la victoria al equipo suramericano, que sigue mostrando su excelente nivel de juego para avanzar en búsqueda de su tercer título en Mundial de fútbol.

Los “celestes” abrieron el marcador al minuto 7 de la primera parte se combinaron los delanteros uruguayos. “El pistolero” Luis Suárez manda un excelente pase a Cavani quien define de cabeza y marca el primer tanto.

Al minuto 27 una nueva oportunidad para los “charrúas” llegaría a balón detenido en los botines de Luis Suárez. El delantero del Barcelona FC saca un disparo rastrero que pasa por debajo de la barrera y en un estirón es detenido por el arquero Rui Patricio.

Los primeros 45 minutos fue mucho más el equipo suramericano, mientras que los europeos tuvieron pocas llegadas. el 1-0 en el marcador marcaba el descanso.

Ya en la segunda mitad, los lusos comenzarían a atacar el arco rival y al minuto 54 Pepe de cabeza le quitaría el invicto al arco defendido por Muslera, quien en la fase de Grupos no recibió ningún gol.

Pero tres minutos más tarde nuevamente aparecería nuevamente el delantero uruguayo Cavani, quien en un contra golpe recibe un excelente pase y dándole conva al balón lo manda al palo contrario de Rui Patricio, inalcanzable.

Desde allí, Portugal buscaría la igualdad y propició varias jugadas de peligro, pero sin ninguna efectividad en el arco rival. El partido quedaría con marcador de 2-1.

De esta manera los “celestes” logran seguir avanzando en el torneo y tendrán que enfrentarse en la siguiente ronda a la selección de Francia que a primera hora sacó a su similar de Argentina.

Edinson Cavani feliz

Tras culminado el encuentro, el jugador Edinson Cavani quien había salido en la mitad del segundo tiempo manifestó su alegría por haber conseguido el triunfo para su país.

Explicó que sintió una molestia en el gemelo que lo obligó a abandonar el terreno de juego, ayudado por Cristiano Ronaldo.

“Dios quiera que no sea nada y no pase más de allí. Es emocionante, no hay palabras para describir. Feliz, feliz, mira la gente como está”, expresó.

Con estos dos tantos, el delantero se mete en la pela por la tabla de goleadores al llegar a tres dianas en cuatro partidos. Este departamento es liderado por el inglés Harry Kane con cinco anotaciones, en dos partidos.

El segundo lugar de esta tabla estaba el portugués Ronaldo con cuatro tantos compartiendo el puesto con Romelu Lukaku de Bélgica.

Ficha técnica:

Uruguay: Muslera; Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Torreira, Laxalt; Vecino, Bentancur; Luis Suárez, Cavani.

DT: Washington Tabárez

Portugal: Rui Patrício; R. Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, Adrien Silva, William Carvalho, Joao Mário; Guedes, Cristiano Ronaldo.

DT: Fernando Costa

Estadio: Olímpico de Fisht