Con el cántico “coreano hermano ya eres mexicano“ decenas de aficionados mexicanos se dieron cita este miércoles en la Embajada de Corea del Sur en la Ciudad de México para festejar el pase de la selección azteca a octavos en el Mundial de Rusia gracias a la victoria de la escuadra de Corea del Sur sobre Alemania.

Tanta fue la algarabía que Sang-il Kim, embajador de Corea del Sur en México, se unió al festejo, citado por cientos de mexicanos llegaron hacia la sede diplomática de este país en la capital mexicana.

Thank you 🇰🇷 RT @ByJamesWagner: That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/i5zgnMsZ4L

