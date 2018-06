Mientras en la cancha del estadio de San Petesburgo, en Rusia, la selección argentina se jugaba la vida, en las tribunas Diego Armando Maradona era otro espectáculo para miles de millones de personas que seguían el partido.

El eterno 10 argentino sufrió los noventa minutos mas el descuento. El gol de Messi, el empate de Nigeria y los últimos minutos de infarto hasta que Marcos Rojo anotó el tanto decisivo. El rostro de Maradona iba cambiando junto con sus emociones.

Antes del inici0 del juego, “Diego” bailó cumbia con una hincha de Nigeria y se le vió extendiendo en el palco una manta donde él era el protagonista.

El show de los medios y su claro offside

Al final del partido, los medios y las redes armaron otro show. Comenzó la difusión de videos y audios virales en los que se aseguraba que Diego había sido hospitalizado. ¿Las razones? Todas las que su imaginación pueda recrear.

Una televisora deportiva internacional tituló en gigante la “hospitalización” de Maradona. Pero tal sería la falsedad de los hechos que hasta medios argentinos como Clarín, tan presto al amarillismo, no pudo incurrir en los mismos excesos.

Minutos después se conoció que el “offside” de los grandes medios era evidente.

De Zurda

Al paso de la mentira salió Patricia Villegas, presidenta de la cadena multiestatal Telesur, quien con un par de tuits desmintió las especulaciones.

Recordemos que Diego Maradona conduce para Telesur, noche a noche, el programa “De la mano del 10”, en el que analiza las respectivas jornadas de Rusia 2018. Villegas escribió en su cuenta:

Rusia. A punto de ✈. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) June 26, 2018

El escrito iba acompañado de esta foto:

De igual manera, en otro tuit, la periodista Villegas agregó otro mensaje:

27 de Junio de 2018. 1:08 am Rusia. Diego Maradona a punto de tomar vuelo para Moscú.

Y esto acompañado de la siguiente imagen del astro en el aeropuerto de San Petesburgo.

La presidenta de Telesur también capturó una imagen de una televisora que afirmaba que Diego había sido hospitalizado, con el siguiente comentario: “Mentira. Embuste. Fake. ¿Qué otra palabra les digo?”

Dalma a la cancha

Dalma, la hija de Diego Armando Maradona, también desmintió las cadenas de audios virales falsos que circulaban por las redes: “No escuché los audios pero por lo que me contaron que dicen, SON FALSOS! Evidentemente hay gente muy mala leche! No los viralicen! O si lo hacen, sepan que dicen mentiras!“, escribió Dalma en Twitter.

Agregó en otro mensaje: “Buena CAPO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la única manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico!“.