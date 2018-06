Los palestinos celebraron este miércoles la anulación de un partido amistoso de fútbol entre Israel y Argentina, al tiempo que el gobierno israelí lamentó que Buenos Aires haya cedido ante “los que predican el odio contra Israel”.

Para Israel, que organizó el partido coincidiendo con el 70 aniversario de su fundación, la anulación del evento sigue a otros similares, relacionados con el conflicto en la Franja de Gaza.

Si bien ni la Asociación del Fútbol Argentino ni la federación israelí anunciaron oficialmente la suspensión, el futbolista Gonzalo Higuaín dijo al canal ESPN que “finalmente se pudo hacer lo correcto” y destacó que “por sentido común” el equipo argentino no se presentará en Israel.

Una alta fuente de la AFA también confirmó a The Associated Press que decidieron suspender el partido. La persona solicitó permanecer anónima por no tener permiso para dar cuenta de la suspensión.

Después, la embajada de Israel en Buenos Aires, que anunció el martes la “suspensión” de este partido, aseguró de las “amenazas y provocaciones” contra Lionel Messi, “que lógicamente suscitaron la solidaridad de sus pares”.