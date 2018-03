Pamela Anderson encontró el amor en el exjugador del Sevilla, Adil Rami. Y aunque la diferencia de edad es notable entre ambos, esto no parece ser un impedimento para la pareja. La actriz concedió una entrevista al periodista inglés Piers Morgan donde ha hablado de su actual pareja, pero también de otros hombres que han pasado por su vida.

Sobre el jugador del Olympique de Marsella,a ex Baywatch reveló algunas intimidades, como por ejemplo que le gusta que cocine para él con un disfraz de doncella sexy. “Vivo mi sueño. Tienes que ser muy valiente y disfrutar cosas. El disfraz surge una vez fue mi novio. Es fantástico. Le quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro. Es muy bueno y es lo que es. Soy feliz en Francia” reconoció la exconejita Playboy.

La actriz y modelo canadiense se casó con tres hombres, el baterista Tommy Lee, el músico Kid Rock y Rick Salomon en dos ocasiones. Sobre una nueva boda ha dicho: “Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces”. Anderson también habló sobre la diferencia de edad, ya que ella tiene 50 años y Adil 32. “No me gusta la palabra yogurín. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a vivir, hay que disfrutar la vida”, comentó Pamela Anderson.