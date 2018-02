Fue la noticia que marcó la previa del partido de Chile vs Ecuador por Copa Davis, es después de que el ex número uno insultara injustificadamente a periodistas en una conferencia de prensa citada por la federación de tenis de Chile. Allí, Rios, sin mediar provocación alguna y con total premeditación expresó “como dice mi amigo personal, Diego Armando, que la chupen todos ustedes, porque no hablo con ningún periodista”.

Uno de sus clásicos actos de rebeldía que le está costando caro. Primero porque el medio nacional se le fue encima con todo y empezaron a cobrarle cuentas de ocasiones en que la prensa sí le jugó a favor y allí no insultaba. Después, por la imagen internacional ya que publicaciones extranjeras han salido a dilapidar la imagen de Ríos.

Y como era previsible, tuvo que salir a responder. Marcelo Ríos utilizó Twitter para con una pequeña declaración, explicar la grosera forma con la que enfrentó un encuentro con los periodistas al que él mismo había citado. El ex tenista sólo consideró un error el contexto, ya que está colaborando con el equipo de Copa Davis, pero mantuvo su pensamiento.

En su declaración dice que sigue pensando lo mismo respecto de los periodistas, pero que “tal vez mis palabras estuvieron fuera de lugar, por el contexto en el que estoy ahora”.

No le va a servir de mucho. La campaña AntiRíos comenzó fuerte en los medios y ya fue denunciado ante la ITF por incurrir en una falta grave al reglamento de la asociación y hasta arriesga perderse la eliminatoria del equipo nacional ante Ecuador, que se jugará entre el 2 y 4 de febrero en el Estadio Nacional.

Según indica El Mercurio, el artículo III de la asociación indica que “durante una eliminatoria, ningún jugador o persona allegada (entrenador, preparador físico, terapeuta, médico, agente y otras personas vinculadas al equipo) actuará con una ‘conducta agravada””.

En esa misma línea, el documento agrega:”La violación de esta sección hará que la persona allegada esté sujeta a la penalización máxima: que se le retire permanentemente su acreditación o habilitación, y se le niegue acceso a todas las eliminatorias de la Copa Davis”, agrega el documento.

Peor aún, la futura ministra de deportes, Pauline Kantor salió a echar por tierra la conmemoración de los 20 años del triunfo mayor de Ríos, reconocido apoyo a Sebastián Piñera. Si había recursos comprometidos, hoy ese apoyo desaparece. Por presión pública.

Kantor expresó por redes sociales que “quiero aclarar que la celebración de los 20 años del Número 1 del Chino Ríos es una de muchas propuestas que hemos recibido. No hay compromiso adquirido, ni menos aún apoyo económico, pues se trataría de un evento privado”.

Parece que el quiebre se servicio contra el número 1 del mundo está comenzando a jugarle en contra en el marcador final…