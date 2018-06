El cantautor británico de pop rock “Robbie” Williams y la soprano rusa Aida Garifullina unirán sus voces el jueves 14 de junio, día en que el mundo se detendrá para presenciar la ceremonia de inauguración del evento más visto por millones de aficionados en todo el planeta, el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció este lunes la participación de estas estrellas musicales, quienes ofrecerán un gran espectáculo de al menos media hora en el estadio Luzhniki de Moscú, previo al encuentro entre el país anfitrión y la selección de Arabia Saudita.

Robbie Williams, Aida Garifullina y Ronaldo

serán los protagonistas de la ceremonia inaugural

El máximo organismo internacional del fútbol detalló que la producción del referido espectáculo musical “correrá a cargo del canal de televisión ruso Channel One y, una vez más, estará dirigido por Felix Mikhailov, la mente creativa que ha formado parte de las principales ceremonias celebradas en el trayecto de la Copa Mundial 2018, desde el sorteo preliminar en 2015 hasta la clausura previo a la final del 15 de julio”.

Nuevo formato

FIFA adelantó que se trata de un nuevo formato que será introducido para las ceremonias de apertura y de clausura de los mundiales, “en cuanto a su duración y su hora de comienzo, más próxima al saque inicial”, afirmó Mikhailov.

El evento, que no se concentrará únicamente en Luzhniki, irradiará toda la ciudad rusa y “estará codirigida por mi amigo Ilya Averbukh, que ha aportado un nuevo colorido al espectáculo sobre el campo. Y por supuesto, nuestro evento tratará sobre fútbol y amor”, agregó

Con esto, la FIFA hará un tributo al país organizador, que también contará con estrellas de la ópera como Plácido Domingo. También se presentará el himno oficial del Mundial de Rusia 2018, el cual tiene como título ‘Live It Up’ y es interpretado por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi.

“Robbie” Williams manifestó su emoción por volver a Rusia para dar al público asistente a la gala inaugural “una actuación tan única”. El cantante se presentará ante 80.000 aficionados del fútbol y ha confesado que este hecho es “un sueño de su niñez”.

“Nos gustaría invitar a los aficionados del fútbol y a la música a que compartan la fiesta con nosotros en Rusia, en el estadio, o a que sintonicen sus televisores un poco antes para disfrutar de un espectáculo inolvidable”, añadió.

Entre tanto, la solista de la Ópera del Estado de Viena, Aida Garifullina, promete que su presentación ante el mundo entero “será muy simbólica”, dada la relevancia de este “festival futbolístico de un mes de duración en Rusia”.

O Fenómeno Ronaldo

Esta ceremonia también contará con la asistencia del futbolista brasileño Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, quien resalta el simbolismo de este evento: “Es ese instante en que te das cuenta de que el gran momento que llevabas cuatro años esperando, como jugador o aficionado, por fin ha llegado. Nadie sabe qué pasará en las cuatro semanas del campeonato, pero todo el mundo está seguro de que será memorable”.

El Mundial de Fútbol se celebra cada 4 años y en ese ínterin son muchos los países que disputan y se ofrecen para acoger tan preciado evento futbolístico. Asimismo, todo un conjunto de preparativos y logística para entretener, por un lapso de un mes, a la fanaticada. A estos esfuerzos se suman bailarines, coreógrafos y estrellas de la música, quienes con sus creaciones musicales y sello personal, amenizan el inicio y la clausura.

Acá te comentamos algunas de las canciones oficiales de los últimos Mundiales:

Italia 1990: “Un’estate italiana” (Un verano italiano), interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini.

Estados Unidos 1994: “Gloryland” (Tierra de gloria), interpretada por Daryl Hall y Sounds of Blackness.

Francia 1998: “La copa de la vida”, interpretada por Ricky Martin.

Japón – Corea 2002: “Boom”, interpretada por Anastacia. La versión latinoamericana la cantó Patricia Manterola y se llamó “Que el ritmo no pare”.

Alemania 2006: “Celebrate the day”, cuyo autor es Herbert Grönemeyer. También el cuarteto Il Divo cantó el tema “The Time our Lives”.

Sudáfrica 2010: La colombiana Shakira fue la intérprete del tema oficial, “Waka-waka, This time for Africa” (Ésto es África).

Brasil 2014: Pitbull, Claudia Leitte y Jennifer López fueron las voces oficiales del tema “We are One” (Olé olá).

Rusia 2018: “Live It Up”, interpretado por Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi.