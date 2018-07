Pertenecen al grupo de activistas y música punk Pussy Riot y lograron irrumpir en el campo de juego durante el minuto 52 del partido correspondiente a la Final del Mundial de Fútbol Rusia 2018, disputado entre las selecciones nacionales de Francia y Croacia, que derivó en una victoria para “les blues” con marcador final de 4×2.

Sin dar mucho detalles, la policía de Moscú publicó un comunicado para informar que se había detenido a tres jóvenes mujeres y un hombre. Una de las detenidas es la joven Veronika Nikúlshina, quien pagará 15 días de arresto.

En sus redes sociales, el colectivo reivindicó el hecho y explicó que se trató de una declaración política. El motivo fue el aniversario luctuoso del opositor poeta ruso Dmitri Prigov, perseguido durante la época soviética, autor del concepto “policía celestial”, un policía “en contacto con Dios”, dotado de humanidad, una antítesis del “policía terrenal” ruso, al que acusan de represor y de “herir a todos”.

Estos miembros del Pussy Riot, abiertamente opositores al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, saltaron al campo de juego vestidos con uniformes policiales antiguos y luego fueron derribados por el personal de seguridad. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo de una manera viral.

El colectivo pide en su comunicado lo siguiente:

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) July 15, 2018