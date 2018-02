James Rodríguez, Javi Martínez, Tolisso, Rudy, Thiago Alcántara y Arturo Vidal. La nómina de volantes del Bayern Munich es muy numerosa y con la llegada de Leon Goretzka todo haría indicar que el técnico que reemplazará a Jupp Heynckes deberá hacer modificaciones de cara al proyecto en el nuevo verano en Europa. ¿Quiénes son los jugadores que prepararían maletas? De acuerdo ala revista derportiva Kicker, Vidal y Thiago Alcántara son los medios con más posibilidades de cambiar de aires. No es que el Bayern no pretenda retenerlos, que ante menos oportunidades, la salida es algo meditan ambos futbolistas.

‘The Sun’ no tardó en leer la noticia y confirma que Arturo Vidal se encuentra en la órbita del Manchester United , mientras que Thiago Alcántara está en la del Chelsea. El mercado de fichajes será bastante luego del Mundial y parece que veremos el cambio de camiseta de varios cracks en Europa. Vidal jugaría por primera vez en la Premier League, luego de estar ya en la Bundesliga como en la Serie A. Bayern no es un equipo acostumbrado a vender jugadores, aunque cuando ya no hay chance de por medio, sí lo hace.

La nómina de medios de la que dispondrá el técnico del Bayern (ya sea Jupp Heynckes u otro) la próxima temporada será de nueve futbolistas. Demasiados para un campaña, incluso para el Bayern Munich que compite en la Bundesliga, Copa Alemana y Champions League.

Con estas cifras, los rumores sobre la salida de alguno de ellos son previsibles. Y según la revista alemana ‘Kicker’, Arturo como Thiago son los primeros de la lista. Tendrían que cambias muchas cosas en los siguientes meses, algo que parece no ser.