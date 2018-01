Un escándalo. El presidente de la Federación Polaca de Ciclismo (PZKOL), Dariusz Banaszek, salpicado por un escándalo sexual y financiero, anunció este viernes su dimisión, reclamada desde hace varios meses por el ministro de Deportes de su país.

En un comunicado publicado por la PZKOL, Banaszek, a los mandos de la Federación desde diciembre de 2016, declaró actuar “por el bien” del ciclismo e insistió en su inocencia.

“Me gustaría hacer hincapié en que no me siento culpable por el alcance que me atribuye el Ministro de Deportes y Turismo – dice la declaración del ex presidente de la PZOL.

Los miembros de la junta también emitieron una declaración: “Declaramos la continuación de las actividades realizadas por el Sr. Dariusz Banaszek relacionadas, entre otros con charlas de patrocinio, cooperación con el Comité Olímpico Polaco y una visión ampliamente comprendida del desarrollo del ciclismo polaco”.

Tal como lo establecen los estatutos de PZKol, uno de los miembros de la junta se convertirá en el nuevo presidente en esta situación. La selección debe hacerse “dentro de los 30 días posteriores al despido”.