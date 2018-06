El entrenador chileno Manuel Pellegrini estuvo de paso por Chile y este domingo ofreció una charla en el centro de negocios Club 50, en la que fue particularmente duro a lo hora de abordar su distancia respecto a la forma en que se asume el fútbol en Chile y Sudamérica en general.

“Nunca volveré a dirigir a la U ni a ningún equipo sudamericano. El enfoque del deporte es distinto, al igual que los recursos y la exigencia. Sería un retroceso”, dijo el técnico del West Ham United, consignado por La Tercera.

Siguiendo con su paso por la U, Pellegrini recordó el duro momento que vivió como DT en la U y la lección que sacó de aquel momento marcado por el único descenso que ha sufrido Universidad de Chile en su historia deportiva. “Descender con la U sirvió mucho, aunque ha sido el momento más triste de mi carrera. Me sirvió para dejar de ser soberbio. En esa ocasión me fui a Inglaterra, dejé al equipo con el ayudante y descendimos por un gol. Alguien que está a cargo de un grupo no lo puede abandonar”, reflexionó.

Imposible de obviar para Pellegrini fue también una eventual llegada a la Selección chilena de fútbol. En ese sentido, dijo que aún cuando las “situaciones intolerables” que lo llevaron a dejar China -y que no quiso detallar- hubiesen ocurrido antes, “igual no habría aceptado a la Selección”. “No me gusta el trabajo de Selección: es de oficinista la mayor parte del año. Me dolió decirle que no a Arturo (Salah). No es un capítulo cerrado: quizás en unos años más, cuando ningún club me quiera, tomaré la Roja”, disparó “el ingeniero”.