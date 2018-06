Tres set le bastaron al tenista español Rafael Nadal para alzar por undécima vez el trofeo del abierto de Francia, el Roland Garros, la segunda gran parada de la Asociación Profesional de Teneis (ATP, por sus siglas en inglés).

El ibérico derrotó con parciales de 6-4, 6-3 y 6-2 al autriaco Dominic Thiem, convirtiéndose así en el único tenista, junto a la australiana Margaret Court, que ha logrado conseguir once victorias en este terreno.

Nadal ha logrado esta proeza tras llegar a 11 finales en la parada de París: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017.

“Es un sueño estar aquí otra vez con este trofeo”, expresó el español tras obtener el título. Además, felicitó la buena labor de su rival.

De esta manera Nadal se coloca en el puesto número uno del ranking, levantando así su trofeo número 17 en gran slam, acercándose a los veinte que obstenta el suizo Roger Federer, quien tiene un record histórico.

Los otros grandes torneos que ha ganado son: Abierto de Australia (2009), dos Wimbledon, Reino Unido (2008 y 2010) y tres Abiertos de Estados Unidos (2010, 2013 y 2017).

En la rama femenina, el título de campeona se lo llava la tenista rumana Simona Halep, quien este sábado derrotó a la estadounidense Sloane Stephens con parciales de 3-6, 6-4 y 6-1.

La tenista de 26 años, quien se convirtió en la número uno del mundo tras su victoria, había disputado la final del torneo francés en el año 2014 y 2017.

Llevaba soñando con este momento desde que empecé a jugar al tenis, y estoy muy feliz de que haya sucedido aquí en París, porque la Chatrier es mi pista favorita”, expresó Halep, tenista de 26 años quien ahora es la número uno del mundo.

Con 32 participaciones en el Roland Garros y varias finales (2014 y 2017) suma su primer trofeo del gran slam francés. “No quería que se repitiera lo de los años pasados y he hecho todo lo que he podido para encontrar mi tenis”.

