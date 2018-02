Real Madrid buscará jugadores para la próxima temporada. Y si Zidane no gana o pelea hasta el final la Champions League, tal parece que lo hará con un técnico. La guillotina parece preparada para el entrenador francés, quien ha decidido no fichar jugadores de cara a este último tramo. Por eso, Florentino Pérez tendría en mente varios perfiles, entre los que se encuentra Mauricio Pochettino, precisamente el pedido de Harry Kane para poder arribar al Santiago Bernabéu. El dinero y fichaje tienen que ver, pero el atacante inglés quisiera tener al mandamás que ha catapultado su carrera en la actualidad.

De acuerdo a medios españoles, y tal por las declaraciones del presidente del Tottenham, Daniel Levy, Harry Kane no se irá del Real Madrid por menos de 200 millones de euros. Si Coutinho valió más de 150 millones al Barcelona, ¿por qué la Bota de Oro se iría por menos? Los goles se pagan más y así se sería la historia en la actualidad para el Real Madrid.

“El Real Madrid está en fase de revolución interna y se habla de muchos nombres, pero para que se dé el fichaje de un jugador en concreto se tiene que dar una circunstancia concreta porque no enamora al presidente, no enamora al presidente. Se habla mucho de Kane, pero para que venga alReal Madrid tiene que venir Pochettino. Si no viene Pochettino no viene Kane”, corrobora Pipi Estrada en ‘El Chiringuito’. Así están las cosas por ahora.

Por otro lado, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en la jornada 23 de la Liga, en busca de una victoria balsámica antes de enfrentarse al PSG en ‘Champions’, mientras el líder Barcelona quiere dejar atrás su tropezón ante el Espanyol.

A cuatro días de su crucial encuentro de ida de octavos de final frente al PSG, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad, que intentar salir de la parte media-baja de la tabla clasificatoria.

Tras su empate ante el Levante el pasado fin de semana (2-2), un triunfo ante el equipo vasco en el estadio Santiago Bernabéu serviría para levantar la moral a un Real Madrid, que mira más a la Liga de Campeones, competición en la que es el actual doble campeón, como la última bala para salvar la temporada.