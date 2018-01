El “gordo” Ronaldo es el mejor delantero de la historia del fútbol mundial según muchos. Y por eso, tiene autoridad para hablar de todo, inclusive de su selección y su máxima estrella, Neymar Jr.

Por eso, Ronaldo Nazario opinó fuerte. El astro compartió una charla en Youtube con otro mito del fútbol, Zico. Esta es la segunda parte de la entrevista en la que el astro brasileño habla de los Mundiales, de su etapa en el Corinthians y de su afición a los e-Sports. Y se pronunció sobre el fichaje de Neymar en PSG señalando que “deportivamente, su decisión es un paso atrás pero son desafíos que cada uno hace. Yo también en mi época jugaba en el Barcelona y fui al Inter de Milan cuando el campeonato italiano era mucho más competitivo”.

Y respecto de la otra estrella del equipo amarillo, Gabriel Jesús y su explosiva aparición en los años previos a Rusia 2018, Ronaldo comentó que “él está preparado para soportar la presión. Es un chico extremadamente talentoso, tiene una disciplina y una dedicación… yo me veo muchas veces en él, en las ganas que tiene de ganar, su disponibilidad en el campo, sus movimientos… Hacía tiempo que estábamos necesitando un 9 en la selección brasileña. Adriano ocupó ese espacio durante muy poco tiempo. Tenía mucho más potencial para estar en la selección más tiempo. Gabriel está haciéndolo muy bien. Mi agencia trabaja con su imagen y comercialmente es muy fácil de vender Gabriel Jesús. Vamos a apoyarlo mucho porque el Mundial está llegando y necesitamos sus goles”.

Sorprendió que el recordado delantero reconociera que aparte del póker en línea, es aficionado a los videojuegos. “Juego. Tengo un equipo que se llama CNB. Es un mercado que está creciendo muchísimo en Brasil y en todo el mundo. Mi equipo juega en la Liga of Leagends. Todavía no tenemos equipo de fútbol pero estamos en la CBLoL que comercialmente está creciendo mucho también. Tenemos una estructura fantástica. Cada vez que abrimos inscripciones van más de 5.000 o 6.000 niños”.

Finalmente, contó infidencias de los mundiales que jugó. “Estados Unidos 1994 fue mi primer Mundial fue un gran aprendizaje. Aunque no jugué ni un minuto me sirvió mucho para toda mi carrera. En Francia 1998llegamos a la final pero nos llevamos una paliza de Francia. En aquella época la tendinitis que tenía estaba empezando a ser crónica. Tuve una convulsión y me hice muchas pruebas buscando un motivo. Nunca encontramos nada que pudiese justificar una convulsión el día de la final. Fue muy mala suerte. No me arrepiento. Busqué todas las posibilidades para jugar, no quería huir. El equipo entero lo sintió mucho más que yo”.

Sobre Alemania 2006 expresó que “podíamos haber llegado más lejos pero echando la vista atrás se ven los errores de planificación. Estuvimos 10 o 15 días en una ciudad teniendo eventos todo el rato… el equipo no conseguía concentrarse. Yo y la mayoría de los jugadores llegamos por encima del peso. Encontramos a Francia de nuevo y en una jugada tonta Henry nos marcó un gol y nos eliminaron. El ambiente estaba muy cargado. La planificación entera estuvo cargada de elecciones equivocadas”.

Y su llegada a lo más alto, el mundial de Corea y Japón 2002 confidenció que “la planificación fue un éxito total. Estábamos completamente aislados. Era un grupo muy unido, era todo muy fácil. Durante toda la preparación, en los entrenamientos con balón, tiros a gol… Felipão no me dejaba ir al rebote porque tenía miedo de que me lesionara. Él me decía: “Prohibido ir al rebote”. Pero ¿cómo? ¿Me vas a quitar el rebote? Le quitas el rebote al delantero y le quitas el alma. Se paraba en el entrenamiento muy enfadado y decía: “¡Te vas a lesionar!” No me dejaba pero yo iba igualmente. Ironías del destino, en la final, en el primer gol yo fui a buscar el rebote de Rivaldo, creí que el portero iba a fallar y cuando soltó el balón chuté”.