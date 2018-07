El corredor colombiano Fernando Gaviria fue despojado este domingo de la camiseta amarilla, luego de que el eslovaco Peter Sagan se impuso al sprint en la segunda etapa del Tour de Francia que se desarrolló entre Mouilleron-Saint-Germain y La Roche-Sur-Yon.

El neogranadino, quien ganó la primera etapa de la competencia, tuvo una caída, lo cual fue aprovechado por el europeo quien aprovechó una montonera que se formó a falta de un kilómetro y medio de concluir la prueba.

El triple campeón del mundo sumó así su 110 victoria de profesional y la novena en el Tour de Francia, una de las pruebas más importante del ciclismo mundial.

“Estoy muy feliz por hoy, tengo muchos amigos aquí, mi padre está hoy aquí”, expresó el ganador de esta prueba que tiene 182,5 kilómetros con un tiempo de cuatro horas seis minutos 37 segundos (4h06.37).

Sagan fue escoltado en esta prueba por el italiano Sonny Colbrelli y el francés Arnaud Démare, quienes llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

De esta manera, el eslovaco se convierte en el nuevo líder de la clasificación general con tiempo de ocho horas 29 minutos y 53 segundos (8h29.53), mientras que Gaviria se queda en el segundo lugar con una diferencia de seis segundos (+6″). El podio lo cierra el italiano Colbrelli quien está a 10 segundos del líder.

