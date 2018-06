El primer piloto de la escudería italiana Ferrari Sebastian Vettel ganó, de punta a punta, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 que se disputó este domingo en el Circuito Gilles Villeneuve.

El alemán, quien había logrado salir de primero en la parrilla, dominó toda la carrera hasta que ondeó de nuevo la bandera a cuadros con tiempo de una hora 28 minutos 31 segundos y 377 milésimas (1 h 28:31.377) para conseguir su tercera victoria de la temporada.

La estrategia fue simple, mantenerse en el primer lugar, incluso hasta la entrada en los boxes, lo que le permitió culminar la carrera sin problemas.

De esta manera volvió a recuperar el liderato de esta temporada (121 puntos), sacando un punto de diferencia al británico Lewis Hamilton quien culminó en la quinta posición. En el tercer puesto llegó Valtteri Bottas (Mercedes) y Marx Verstapen (Red Bult) completó el podio.

Sebastian Vettel llega con esta victoria a 50 en su carrera en la máxima prueba del automovilismo mundial. Además ha conquistado en cuatro ocasiones el campeonato del mundo (2010, 2011, 2012 y 2013).

En cuanto a la puntuación por equipos, Ferrari también se mantiene en la cima de la clasificación en la que Vettel batió record del circuito en dos ocasiones en la tercera ronda de clasificación (Q3) sabatina.

#F1 – Sebastian Vettel ( @ScuderiaFerrari ) drove a textbook #CanadianGP, leading every lap of the race to secure his 50th career grand prix win ahead of @ValtteriBottas ( @MercedesAMGF1 ) and @MaxVerstappen (@redbullracing ) 🇨🇦⬇https://t.co/F5wUf7Io1e

— FIA (@fia) June 10, 2018