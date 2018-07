El tenista serbio Novak Djokovic se convirtió en campeón del Abierto de Gran Bretaña, tras ganar en tres set al surafricano Kevin Anderson en la final masculina de Wimbledon de la Asociación Profesional de Tenis (ATP, en sus siglas en inglés).

El encuentro culminó 6-2, 6-2, 7-6(3) en un partido que duro poca más de dos horas y donde Djokovic se acreditó su cuarto título del torneo inglés, llegando a 13 Grand Slam.

A fourth #Wimbledon title: sealed ✅

The moment @DjokerNole would have dreamed of… #TakeOnHistory pic.twitter.com/czu3QgrdHr

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018