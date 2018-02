Siguen los rumores de Neymar al Real Madrid. No hay día que en Europa no haya nueva información sobre el posible pase del delantero al Santiago Bernabéu. En esos rumores, ya queda claro que ‘Ney’ no irá al Real luego del Mundial de Rusia 2018 , sino para la temporada 2019-20. El astro brasileño quiere irse de París, pero sabe que en Chamartín es difícil pagar una suma por encima de los 300 millones de euros. Si bien el mercado se ha disparado, pagar tal cifra podría afectar la economía del club para el futuro.

Según los medios, Real Madrid no sería el único inversor de la operación de Neymar , sino también sería ayudado por Adidas. La marca que viste al cuadro madridista también quisiera invertir en el delantero, puesto que se trata de una de las grandes imágenes de Nike. En ese sentido, los alemanes quisieran que ‘Ney’ fiche por cinco temporadas, en un contrato de larga duración que haría que ‘Ney’ se quede por mucho tiempo en Madrid.

Neymar se iría al Real Madrid por unos 222 millones de euros en una operación que, si se concreta, dará que hablar en toda Europa.

Neymar cobra del PSG algo más de 3 millones de euros brutos al mes, tanto como la suma de los salarios de sus dos compañeros de tridente, el uruguayo Edinson Cavani y el francés Kylian Mbappé.