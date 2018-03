Universidad de Chile comenzará su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores la próxima semana ante Vasco de Gama en Río de Janeiro.

Y pese a que algunos dan al elenco chileno como el rival más débil del grupo que además comparten Racing de Argentina y Cruzeiro de Brasil, hay jugadores azules que muestran expectativas respecto de lo que pueden hacer en el campeonato continental.

Uno de ellos es el volante venezolano Yeferson Soteldo sigue derrochando optimismo y ahora aseguró que los estudiantiles pueden ganar el título del certamen.

“Tenemos equipo para pelear la copa, para ganarla. Creo que los jugadores y técnicos estamos preparados para ese partido, queda afinar los detalles y llegar con la mente muy fresca“, reconoció el jugador este miércoles a la salida del entrenamiento en el CDA.

“Tengo el cien por ciento de convencimiento de que la podemos ganar, porque tenemos un equipo muy bueno, con jugadores de experiencia y jóvenes. De mi persona, hasta el utilero, el profe, la presidencia, todos sabemos que podemos ganar la copa”, añadió.

Por último, el ex Huachipato sostuvo: “En Zamora no teníamos equipo para competir, lo hicimos para participar, acá hay equipo para ganarla, como lo he dicho muchas veces”.