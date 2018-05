Poco a poco comenzaban a llegar jugadores a Ezeiza para ir completando la delegación trasandina que se prepara para jugar la Copa del Mundo. Lionel Messi, Sergio Agüero, Lucas Biglia y Paulo Dybala encabezaban la lista de ilustres que inmediatamente terminadas sus ligas en Europa decían presente en al concentración que dirige Jorge Sampaoli.

Pero uno llegó disminuido. Se trata del arquero de Manchester United, Sergio Romero, figura trascendental en la obtención del subcampeonato en Brasil y que fue desafectado hace pocas horas por el cuerpo médico y técnico de la albiceleste.

Fue la misma cuenta oficial de esa selección la que comunicó vía twitter el siguiente mensaje: “DESAFECTADO: Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria”.

Romero estaba nominado para atajar en Rusia junto a Willy Caballero y el portero de River Franco Armani, que para muchos es la gran revelación del puesto en Argentina y que estaba siendo tentado por Colombia -tiene doble nacionalidad- para llegar a la Copa del Mundo. Es más, el mismo que algunos dicen que fue “nominado por la prensa” o que “entró por la venta” ahora es el principal candidato para jugar en el debut ante Islandia.

Serán los amistosos los que definan al reemplazante de “Chiquito”. Lo claro es que Sampaoli debe nominar a un tercer portero y acá aparece el nombre de Nahuel Guzmán, uno que aparecía como fijo y que se quedó fuera de la lista en beneficio de Armani.

¿El problema? El padre de Guzmán publicó hace unos días una caricatura del DT de la selección al conocer la decisión de no convocar a su hijo, eso con una foto más que llamativa con la cara del casildense quebradiza y la leyenda “De espalda al sueño. Es muy natural en un sueño ver gente de espaldas al sueño. Al principio creí que era gente despierta o gente que no quería estar allí, pero entendí que solo se trataba de gente buscando erróneamente una forma de entrar a ese mundo extraño y cierto. El primer error de esta gente era entrar disfrazados. En un sueño nadie engaña a nadie a menos que todos acuerden jugar a eso, entonces se puede escribir con el codo lo que luego se borrará con la mano (típico y raro ardid en los sueños), se puede sin temor al ridículo, levantar humeantes monumentos que serán la delicia de soñantes poco exigentes y en este orden de cosas se puede incluso afirmar que se cambiará la suerte de un barco sin rumbo. -Soñar no cuesta nada. Dice un despierto con berretín de soñador desconociendo el precio.

El requisito para habitar en ese mundo extraño y cierto de los sueños es estar convencido de que la vigilia es una cárcel, la peor que se pueda imaginar y entonces hay que elegir y elegir es el precio.

El sueño es el potrero de la vigilia, es donde se juegan los partidos de verdad, donde se deja el pellejo por los compañeros que tienen la misma camiseta, esa que esconde los huesos, pero donde también nos abrazamos con el rival, con el otro que somos nosotros en el espejo, el sueño es algo que no se pierde pero que se puede extraviar dejándonos al borde de una cama ajena muertos de sed, muertos en vida mi amigo”.

¿Se irán a abuenar las partes?