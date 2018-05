La tenista española, nacida en Venezuela, Gabiñe Murguruza llega al Roland Garros, uno de los grandes premios de la Asociación Deportiva de Tenis (ATP, por sus siglas en inglés); como la tercera mejor sembrada del torneo.

La tenista de 24 años afrontará este torneo con mucha tranquilidad de no tener que defender el título obtenido en el año 2016 en una edición que cuenta con el retorno a las canchas de dos súper estrellas, la rusa Maria Sharapova y la estadounidense Serena Williams.

La raqueta ibérica falló su defensa del título en 2017, cuando perdió el partido de octavos de final ante la francesa Kristina Mladenovic. Tampoco le ha ido muy bien en los tres últimos torneos que ha enfrentado: Sttutgart, Madrid y Roma.

“Este año es diferente al pasado, cuando defendía el título. Había entonces más presión. También he cambiado un poco mi mentalidad. Este año creo que estoy más relajada”, expresó Muguruza a el Open Media Day de París. que fue reseñado por la agencia de noticias EFE.

La también campeona de Wimbledon en 2017, sólo ha logrado obtener un trofeo en esta temporada y fue en la superficie dura en el torneo de Monterrey, México. “Tal vez no he podido jugar muchos partidos sobre tierra este año, pero me siento bien, he venido entrenando mucho y siento que tengo mis oportunidades”, aseguró.

En el sorteo realizado el día jueves, Muguruza fue emparejada en la primera ronda del torneo -que iniciará el martes- con la rusa Svetlana Kuznetsova, quien fue campeona en 2009 y actualmente se ubica en el puesto 42 del mundo.

Estrella española apoya a Muguruza

Sin embargo, para muchas tenistas de prestigio, Muguruza si llega entre las favoritas a pelear el título. La raqueta española Conchita Martínez, quien ha ganado 33 torneos de la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés), para convertirse en la más laureada en el país europeo; aseguró que es bueno que Muguruza llegue relajada a este torneo.

“Siempre es bueno poder jugar lo más relajada posible, sin esa presión que supone defender un torneo o ser favorita. Cuando eres la número tres del mundo y has ganado dos Grand Slam, puedes ser una de las favoritas. Si está relajada es bueno y ojalá gane Roland Garros”, expresó durante una entrevista con el diario Marca.

Otro nombres que suenan para llevarse el título en París, en la categoría femenina, son la danesa Caroline Wozniacki (número dos), la ucraniana Elina Svitolina (cuarta), la checa Karolina Pliskova (sexta) o la vigente campeona, la letona Jelena Ostapenko, tiene papeletas para vencer.

Dos figuras que vuelven

Sin embargo, la vuelta a las canchas de las dos estrellas del tenis mundial, Williams y Sharopova, también se llevarán las miradas del torneo.

La estadounidense, a sus 36 años, acumula 23 «Gran Slam», entró en el cuadro principal con ranking protegido. Regresa a las canchas luego de varios meses por una baja de maternidad y sin sumar puntos. En primera vuelta se medirá ante la checa Kristyna Pliskova, quien ocupa el puesto 70 del mundo.

Si logra conseguir el título sumaría cuatro Roland Garros en sus cuenta personal. Sin embargo, las posibilidades son reducidas debido a que lleva poco tiempo de vuelta en las canchas -se incorporó a los torneos internacionales en marzo- jugando solo cuatro encuentros y ninguno en arcilla.

Por su parte, la rusa de 31 años de edad, disputará de nuevo el torneo luego de dos años sin participar, tras una sanción de 15 meses por dopaje. Fue semifinalista en Roma, escalando once puestos y llega a París como 29 del mundo. Iniciará el torneo enfrentando a la holandesa Richel Hogenkamp (134).