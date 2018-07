Chris Froome podrá correr El Tour de Francia luego que la Unión Ciclística Internacional (UCI) anunciara su absolución por positivo de salbutamol durante la Vuelta a España en 2017.

La decisión la dio a conocer el organismo luego que varios medios de comunicación aseguraran que la organización de El Tour de Francia, le iba a suspender la invitación al pedalista británico nacido en África.

Con esta decisión, Froome, campeón vigente de las tres grandes vueltas, (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), podrá intentar revalidar su título en la competición gala que comienza este sábado.

Según varios médicos consultados por los medios, la concentración de salbutamol en la sangre del deportista, pudiesen haberlo ayudado en su desempeño. Sin embargo, la absolución por parte de la UCI, demuestra que la sustancia la produjo el cuerpo del ciclista de forma natural.

”Estoy muy contento de que la UCI me haya exonerado, es un momento importante para el ciclismo. Entiendo la historia de este gran deporte y siempre me he tomado mi posición de liderazgo muy en serio y siempre hago las cosas bien. Hablé en serio cuando dije que nunca deshonraría la camiseta de un ganador y que mis resultados resistirían la prueba del tiempo”, asegura Froome.

Froome comenta en un comunicado del equipo que siempre estuvo convencido de que el ‘caso salbutamol’ sería desestimado.

“Nunca tuve dudas por la sencilla razón de que no hice nada malo. He sufrido asma desde la infancia. Sé exactamente cuáles son las reglas con respecto a mi medicamento para el asma y solo uso mi inhalador para controlar mis síntomas dentro de los límites permisibles”, aseguró.

Lamentó que los resultados del control antidopaje de la Vuelta no fueran confidenciales. ”Los detalles del caso no se mantuvieron confidenciales como deberían haber sucedido. Y aprecio más que nadie la frustración por cuánto tiempo ha tardado el caso en resolverse y la incertidumbre que esto ha causado. Me alegra que finalmente haya terminado”.