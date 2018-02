El proyecto, fundamental para el Chelsea, se ha encontrado con un problema que no estaba previsto. El club londinense comenzó a proyectar hace tiempo la reforma y ampliación de su estadio. Con capacidad para apenas 42.000 espectadores, la moderna renovación de Stamford Bridge aumentaría el espacio hasta llegar a las 60.000 localidades. La entidad que preside Roman Abramovich siempre tuvo muchos problemas para concretar el plan, pero ahora aparece uno nuevo en escena; se trata de una familia que considera que la nueva construcción les causaría graves perjuicios en su vida cotidiana…

Según trascendió, una familia que vive en un lugar adyacente al estadio, ha presentado un requerimiento judicial al entender que con el nuevo armazón del estadio, su domicilio se quedará sin luz. La familia Crosthwaites, formada por Lucinda y Nicolas, los padres, y sus hijos, Louis y Rose, ha iniciado una batalla para impedir que se ponga en marcha el proyecto. Tras vivir más de 50 años en la perjudicada casa, consideran que su hogar quedará en penumbra las 24 horas del día.

La lucha del Chelsea para sacar adelante el proyecto ha sido muy dura en los últimos años. El club obtuvo el permiso necesario hace un año, firmado por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y ahora Abramovich ha iniciado todos los trámites necesarios para frenar el empuje de la familia Crosthwaites. El lunes que viene tendrá lugar una reunión entre autoridades de los barrios colindantes para tomar una decisión que puede ser definitiva.

La familia puso el caso en manos de un bufete de abogados para pelear por sus derechos. El poderoso club, por su parte, le ha ofrecido una importante cantidad de dinero. No ha trascendido la cantidad, pero sí se da por hecho que es de seis cifras. Pero los Crosthwaites ya han dejado claro que van a lucharcon fuerza contra Abramovich y todos sus millones. Hay que recordar que el nuevo Stamford Bridge fue diseñado por los arquitectos Herzog y De Meuron, los autores del gran estadio olímpico conocido como ‘Nido de Pájaro’ de Beijing.

El Chelsea deberá hacer un desembolso cercano a los 1.000 millones de libras. La mitad está proyectada para demoler Stamford Bridge y el resto para la construcción de la nueva casa del Chelsea. Sin embargo, este inesperado contratiempo podría frenar el deseo del millonario ruso, que por el momento no puede dar ni un solo paso al estar judicializado el proyecto.

Rose, la joven hija de la familia afectada, escribió una carta en la que denunciaba el asunto. Explicaba que su domicilio no recibiría de manera directa la luz del sol. “El nuevo estadio tendría un impacto inaceptable”. Su familia dejó claro que no se oponen a que se construya un nuevo estadio, pero sí creen que es necesario rediseñar el proyecto para que su vida diaria no se vea afectada.

Un aspecto que denuncian es que habría demasiados asientos en la zona de ‘hospitality’, unos 17,000, algo que la UEFA considera vital en cualquier estadio; cada vez exige el organismo más espacio para sponsors, invitados, etc en todos los recintos futbolístico europeos. El Chelsea, por su parte, expone que con el nuevo estadio se mejorarán de manera notable los servicios económicos, culturales y sociales, incindiendo en que 6 millones de libras se destinarán a programas educativos.