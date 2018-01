Luego de cerrar su legendaria carrera en el atletismo, tras su presencia en el pasado Mundial, el jamaiquino Usain Bolt pretende abrir las puertas del fútbol profesional,como ya lo había anticipado hace años, y se probará en marzo en el Borussia Dortmund alemán.

Así lo dijo el hombre que sigue siendo el más rápido del mundo en una entrevista con Daily Express, en la que indica que si en el club alemán “me dicen que soy bueno, que debo entrenar, lo haré”.

Bolt comparte patrocinador con el conjunto germano, ya que lo respalda la multinacional Puma, lo que acerca más esa posibilidad de negocio para todos los involucrados.

Sin embargo, el jamaiquino de 31 años reconoció que “estoy nervioso. Habitualmente nunca me pongo nervioso, pero esto es diferente, estamos hablando de fútbol. Necesitaré un buen tiempo de adaptación a la técnica”.

El atleta reconoció que su objetivo no necesariamente es militar en el Dortmund, sino que “uno de mis mayores sueños es firmar con el Manchester United”.

El ganador de 11 títulos mundiales y 8 oros olímpicos confesó además que ya habló con el propio Alex Ferguson, DT del United, a quien le pidió “que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer”.