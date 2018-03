Racing dio el gran golpe de la primera fecha en la fase de grupos al derrotar a Cruzeiro por el grupo donde también están Vasco da Gama y Universidad de Chile. Fue un triunfo por 4 a 2 y el delantero Lautaro Martínez hizo tres goles. Una actuación que destacaron todos, menos él mismo.

El delantero, cuyo futuro en el fútbol europeo es inminente, se mostró enormemente autocrítico por su desempeño, situación extraña considerando que se matriculó con un triplete.

“La verdad es que en lo personal no me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles, perdí dos pelotas fáciles. Me voy bien porque el equipo ganó”, señaló.

Martínez mantuvo su postura crítica y agregó que “en el primer gol de Cruzeiro perdí mal la pelota. Me voy muy enojado”.

El ‘Toro’, atacante que está tasado en más de 100 millones de dólares, asoma como la gran amenaza para la ‘U’ en la Copa Libertadores y ya el próximo 3 de abril se verán las caras cuando en el Estadio Nacional los azules reciban a Racing.