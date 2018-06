El próximo 7 de septiembre, Venezuela enfrentará a su similar de Colombia en un partido amistoso que se disputará en el Hard Rock Stadium, en Estados Unidos, como parte de la preparación de cara a la Copa América 2019.

La información fue confirmada por el presidente de CNN Sports, Henry Cárdenas, quien se dijo complacido de “presentar a estos dos equipos talentosos” en un espectáculo que se prevé majestuoso. De igual modo, autoridades del recinto deportivo reafirmaron la convocatoria del partido a través de su cuenta de Twitter.

South American rivals Colombia and Venezuela will meet at Hard Rock Stadium on September 7th!

Sign Up For The Pre-sale: https://t.co/wezXdUgNMh pic.twitter.com/ItdHlSRtsp

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) June 11, 2018