Cumplía 30 años y se dio un regalo inolvidable, uno que dio la vuelta al mundo. El portero del Lugo, Juan Carlos sorprendió a los aficionados que acudieron al Estadio Ángel Carro con un golazo desde 65 metros que acabó metiéndose en la portería defendida por Mariño. Con eso, el marcador se cerró en un claro 3 a 1 a favor.

“No sé ni cuántos son, le pego desde mi campo, no intentaba marcar, sólo quería colgar el balón en el área. Qué suerte, ha entrado. Nunca había marcado un gol, es algo que no va a pasar todos los fines de semana. La alegría por los compañero y los aficionados”, aseguró el portero. Lo claro es que este día no se le olvida más. Y a los hinchas tampoco.

Con este tanto, el golero iguala al último portero que anotó un tanto en Segunda División. Fue el chileno Claudio Bravo, de tiro libre, durante un duelo entre Real Sociedad y Nástic en 2010.