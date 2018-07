La estrella del atletismo venezolano Yulimar Rojas se recupera de su lesión en el tobillo con la finalidad de participar en los XVIII Juegos Centroamericanos y El Caribe que iniciarán el próximo 19 de junio en la ciudad colombiana de Barranquilla.

La subcampeona de los Juegos Olímpicos Río 2016, tuvo una leve torcedura en el tobillo hace dos semanas en medio de una sesión de entrenamiento en España.

La ex campeona mundial del salto triple expresó mediante nota de prensa estar entusiasmada por ir al certamen que se realizará en Colombia, debido a que no ha podido estar en las primeras citas del ciclo olímpico.

“Quiero ir y saltar duro allí. Cada vez que salto tengo en la mente a mi país”, expresó la atleta quien por la lesión no acudió el fin de semana a la parada de la Liga Diamante que se disputó en París, capital de Francia.

Agregó que trabajó hasta el último momento para asistir a la competencia en territorio francés, pero no lo logró, aunque dejó claro que siempre desea dejar el tricolor nacional en alto.

“Me hicieron resonancias y no salió nada malo, solo algunos ligamentos un poco golpeados porque me doblé el pie. Tengo edema debido al golpe. Ya no estoy tan inflamada, solo siento un poco de molestia por el líquido que aún tengo”, añadió.

La deportista venezolana Yulimar Rojas fue ganadora del campeonato mundial en 2017 de la especialidad realizado en Londres, destronando a su más férrea competidora la colombiana Caterine Ibargüen.

Además, en el mes de marzo, Rojas se adjudicó su tercera medalla en un certamen universal de atletismo, al conquistar su segunda dorada en eventos en escenarios cerrados.

En esa oportunidad triunfó en la final que se efectuó en Birmingham, Inglaterra, donde pudo revalidar su corona obtenida en 2016 en el evento realizado en Portland, Estados Unidos.