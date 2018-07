Es salvadoreño, se llama Yuri Cortez y trabaja como fotógrafo para la reconocida Agence France-Presse (AFP), la agencia de noticias más antigua en el mundo. Tuvo sus minutos de fama el pasado miércoles durante un episodio emocionante del partido entre Croacia e Inglaterra, por la segunda semifinal del Mundial de Fútbol Rusia 2018.

El hecho quedó registrado por el reportero gráfico desde un ángulo inédito en el partido, al ras del suelo y en medio de la celebración del segundo gol que le dio la victoria a los croatas para llevarlos a la gran final de la Copa del Mundo.

“Sentí cómo se volteó mi silla, y tuve la cámara siempre en la mano. No dejé de disparar”, relató Cortez. Al final, la experiencia no pasó de ser un susto al ser arrollado y quedar con las gafas dobladas.

Tras el tanto del delantero de la Juventus italiana, Mario Mandzukic, los croatas se abalanzaron sobre el ariete y arrollaron a este fotógrafo situado en la zona cercana al tiro de esquina. Sí, todos corrieron a abrazarse en este punto de la cancha del estadio Luzhniki de Moscú.

El fotógrafo de AFP vio cómo se le acercaba una avalancha de jugadores que chocó y cayó encima de él. Cortez prefirió capturar estas imágenes únicas antes que protegerse, y no dejó de disparar en la insólita celebración de Mandzukic.

En la serie de imágenes capturadas por el fotógrafo, junto a las de otros reporteros que estaban también en el lugar, aparecen jugadores Rebic, Mandzukic y Pivaric, quienes gritaron el tanto a la cámara de Cortez.

“Los jugadores me preguntaron si estaba bien. Uno de ellos me dio mis lentes que terminaron doblados. Nunca me había sucedido algo así. Antes me había pasado algo más leve: festejan y se detienen en el córner, pero esta vez me cayó encima prácticamente todo el equipo y nunca dejé de tomar fotos”, contó.

Al final de la euforia goleadora, Rakitic sostuvo la cabeza del fotógrafo y le ayudó a levantarse tras el aparatoso accidente. Una vez en pie, el jugador del Barcelona español pidió disculpas a Cortez.



“Salí prácticamente huyendo del estadio, había gente que iba detrás de mí. Mis jefes me preguntaron cómo estaba y me dijeron que fui parte de la noticia del día”, realtó el salvadoreño.

Todas las fotografías son de AFP y Getty Images.