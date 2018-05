Tras un impecable trabajo con el Real Madrid, el cual llevó al conjunto deportivo a alcanzar tres victorias consecutivas, el francés Zinedine Zidane anunció su repentina dimisión como director técnico.

“Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio”, expresó Zidane, durante una rueda de prensa que se desarrolló este jueves en la ciudad de Valdebebas, en Madrid.

Ante esta inesperada noticia, fueron muchas las figuras deportivas que se manifestaron a través de los diferentes medios de comunicación, tal es el caso del tenista Rafael Nadal, quien exaltó el gran trabajo del ahora extécnico, el cual a su consideración contribuyó enormemente con el éxito del equipo.

“Zidane se ha ganado el derecho a decidir su camino”. “Fue una sorpresa para todo el mundo. Él es una persona magnífica. Es duro de aceptar. Él es un maravilloso entrenador, ha tenido éxito con nuestro equipo y es una persona normal, humilde”, indicó Nadal, reseñó la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el arquero costarricense Keylor Navas envió un mensaje de agradecimiento a Zidane, por todo el apoyo brindado durante su paso por el club deportivo.

“Todos en el equipo lo queremos mucho, es una lástima que nos deje”. “Yo solo tengo palabras de agradecimiento para él. Estuvo conmigo en los momentos buenos y en los malos nos unimos a todos para salir adelante. Me respaldó en todo momento, siempre me dio buenos consejos, siempre me recibió con una sonrisa”, destacó Navas.

De igual forma, el exportero del Real Madrid Iker Casillas, también se pronunció. “El legado de Zidane será difícil de superar, será duro para el entrenador que ocupe el puesto, tiene que haber calma y prudencia, son tres ‘Champions’, va a ser difícil, no me gustaría estar en su piel”, mencionó el actual portero del Oporto portugués en la presentación de TV Azteca como conductor.

Cabe destacar que Zinedine Zidane condujo tres victorias consecutivas del Real Madrid en la Champions League comprendida entre los años 2015 y 2018, asìmismo una Liga (2016/2017), dos Supercopas de Europa (2016 y 2017), dos Mundiales de Clubes (2016 y 2017) y una Supercopa de España (2017). Nueve títulos de trece posibles.