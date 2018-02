Más esquivo y escueto en sus respuestas que de costumbre, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró en rueda de prensa que el duelo de octavos de final de la Champions League ante el PSG no es una final para él. Sin embargo, su comportamiento hace pensar en todo lo contrario. El francés evitó responder a preguntas sobre como afrontar el duelo ante la visita al Bernabeu de uno de los tridentes más peligrosos del mundo.

“No te voy a decir nada”, sorprendió el técnico tras ser preguntado por cuál sería el dibujo de su equipo este miércoles. “Lo que te puedo decir es que no depende del dibujo, nuestro rendimiento depende de lo que van a hacer los jugadores en el campo. La disposición y sobre como vamos a atacar y defender no te voy a decir nada”, explicó.

A continuación volvió a dar largas sobre si se plantea un marcaje individual sobre Neymar. “Me tengo que guardar las cosas para mí”, se excusaba el francés, que aseguró, sin embargo, que su equipo está preparado mentalmente para afrontar el duelo. “No tenemos ninguna presión, estamos acostumbrados a estos partidos. Vivimos para estos partidos”, reclamó.

Pese a no querer pensar en ello, el duelo se presenta fundamental para su continuidad en el Real Madrid. Alejado en la Liga del líder, el Barcelona, y eliminado de la Copa del Rey, la Champions es de nuevo el clavo ardiendo. Pero Zidane prefiere no pensar en que su puesto peligro si no lograr superar la eliminatoria.

“Ahora mismo no pienso en mi futuro, solo pienso en el partido de mañana. Lo que yo si puedo controlar es lo que hacemos en el campo. Mi futuro me importa poco. No es una final para mí, es un partido de Champions y tenemos que jugar bien al fútbol. Eso es lo que hará que tengamos posibilidades. No pienso en lo que puede pasar en el futuro”, aseguró el técnico madridista.

La prudencia del francés a la hora de dar pistas a su rival tiene que ver con el respeto que le tiene. “Va a ser un gran partido de fútbol ante un rival muy fuerte que nos pondrá en dificultades”, describía tras una de las primeras cuestiones sobre el PSG. Y quiso dejar claro que pese a la importancia de Cristiano y Neymar, el juego colectivo sería decisivo.

“Mañana es Real Madrid contra PSG, no Cristiano contra Neymar. Cristiano ha hecho cosas extraordinarias y ha ganado cinco Balones de Oro. Neymar también puede marcar diferencias. Pero no voy a compararles. Lo que queremos ver no es un duelo entre ellos sino entre los dos equipos”, reclamó el francés.

Por último, Zidane explicó que será muy importante que su equipo esté “metido” y que espera disfrutar. “Estoy contento de poder estar en este tipo de partidos, ahora mismo no hay ninguna presión en particular. Hemos preparado este partido como siempre y la presión es habitual. Voy a disfrutar, como siempre digo”, concluyó.